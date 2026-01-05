Aggressione alla pista di pattinaggio di Guastalla: la ferma condanna del sindaco Dallasta

In merito ai gravi fatti di cronaca avvenuti sabato sera presso la pista di pattinaggio sul ghiaccio in centro a Guastalla, dove il responsabile dell’associazione “Love Generation”, Giulio Teveri, è stato vittima di un’aggressione fisica da parte di un adulto dopo che aveva allontanato un gruppo di ragazzini che infastidivano gli altri pattinatori, interviene il Sindaco Paolo Dallasta per esprimere la più netta condanna dell’accaduto.

Il Sindaco, che nella giornata di ieri, domenica 4 gennaio, si è recato personalmente presso la struttura per incontrare i gestori, ricostruire i fatti e portare la vicinanza delle istituzioni, ha sottolineato la gravità del gesto.

“Esprimo la piena solidarietà dell’Amministrazione Comunale a Giulio Teveri e a tutta l’associazione Love Generation”– ha dichiarato il primo cittadino – “È inaccettabile che un adulto, invece di stigmatizzare il comportamento scorretto e pericoloso dei propri figli, decida di farsi giustizia da sé, aggredendo chi sta solo svolgendo il proprio lavoro per garantire la sicurezza di tutti. Un episodio che lascia sgomenti per la mancanza di senso civico e di responsabilità educativa”.

Il Sindaco ha poi rivolto un ringraziamento alle Forze dell’Ordine: “Desidero ringraziare i Carabinieri, il cui intervento immediato ha evitato che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Confidiamo nel lavoro degli inquirenti affinché i responsabili siano perseguiti a norma di legge”.

Dallasta, infine, intende rassicurare la cittadinanza sul proseguimento delle attività: “Ringrazio i gestori della pista di pattinaggio per l’impegno profuso in queste settimane. Hanno offerto un servizio prezioso per i nostri giovani e le nostre famiglie, creando un clima cordiale e festoso apprezzato da tutti. Non permetteremo che gesti isolati e violenti come quello di sabato scorso possano intaccare il valore comunitario di questa iniziativa”.