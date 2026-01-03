sabato, 3 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeTop news by ItalpressCina, le ferrovie registrano il picco di rientri dalle vacanze di Capodanno





Cina, le ferrovie registrano il picco di rientri dalle vacanze di Capodanno

Top news by Italpress
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Cina, le ferrovie registrano il picco di rientri dalle vacanze di Capodanno

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questo sabato è l’ultimo giorno delle vacanze di Capodanno e, secondo i dati forniti dalla China State Railway Group Co., Ltd., le ferrovie registreranno un picco nel flusso di passeggeri di rientro. Le ferrovie prevedono di registrare in giornata 17,45 milioni di viaggi, con l’aggiunta di 1.343 treni passeggeri per soddisfare la domanda. Tra le principali città di partenza figurano Guangzhou, Pechino e Chengdu, mentre l’elenco delle principali città di destinazione include Pechino, Guangzhou e Shanghai. Venerdì le ferrovie nazionali hanno registrato oltre 12 milioni di viaggi. Le festività di Capodanno di quest’anno si concludono oggi dopo essere iniziate giovedì.
-foto Xinhua-
(ITALPRESS).

















Red IP

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.