Scontro tra veicoli a Fora di Toano: due feriti, uno è grave

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 7:30 sulla SP19-Val Secchia a Fora di Toano. Nel violento impatto tra due automezzi, causato con ogni probabilità dal fondo stradale ghiacciato, ad avere la peggio un uomo di 52 anni. Soccorso dai sanitari inviati dal 118, è stato trasportato al Santa Maria Nuova di Reggio in gravi condizioni. La conducente dell’altro mezzo, una donna di 35 anni, è stata invece trasportata all’Ospedale di Castelnovo Monti con ferite di media gravità. Richiesto anche l’intervento dei Vigili del fuoco.