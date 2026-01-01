giovedì, 1 Gennaio 2026
Castelfranco, manutenzione straordinaria sul tetto del Palazzetto dello Sport comunale

Castelfranco EmiliaSport
Investimento da centomila euro da parte dell’Amministrazione comunale, è solo il primo in attesa di una più ampia riqualificazione

Centomila euro per intervenire sulla copertura del Palazzetto dello Sport comunale, con una manutenzione straordinaria – in attesa di una riqualificazione completa dello stabile – che coinvolge una struttura centrale per la vita sportiva e scolastica della città. Il palazzetto, oltre a ospitare quotidianamente attività sportive e associative, è infatti utilizzato anche per le attività motorie delle scuole Guinizelli e dell’Istituto secondario “Lazzaro Spallanzani”. Negli ultimi anni l’edificio ha però evidenziato problemi sempre più rilevanti di infiltrazioni d’acqua, causate dal degrado della copertura realizzata negli anni Settanta e aggravate dalle frequenti grandinate, che hanno compromesso ulteriormente la tenuta dello strato superficiale.

Alla luce di questa situazione, l’Amministrazione ha ritenuto necessario un intervento urgente e risolutivo, scegliendo una soluzione che garantisse rapidità di esecuzione, efficacia tecnica e sostenibilità economica. Per questo motivo, l’impermeabilizzazione del tetto verrà realizzata mediante l’applicazione di una membrana in poliurea, un materiale di nuova generazione particolarmente performante nel campo dell’edilizia. Il Palazzetto Reggianini, sottolinea il vicesindaco di Castelfranco Emilia, Alessandro Salvioli, «è un punto di riferimento fondamentale per lo sport cittadino e per l’attività scolastica. Intervenire sulla copertura significa tutelare uno spazio utilizzato quotidianamente da studenti, atleti e associazioni, garantendo continuità alle attività e condizioni di sicurezza adeguate. Abbiamo scelto una soluzione tecnica che ci permette di intervenire in tempi rapidi, con un risultato duraturo e di qualità».

Già: la poliurea consente di intervenire direttamente sulla superficie esistente, evitando demolizioni e smaltimenti onerosi, assicurando al contempo un’elevata elasticità, una resistenza ottimale agli urti e alle escursioni termiche, e una impermeabilizzazione completa e duratura nel tempo. Questa tecnologia permette inoltre di migliorare l’isolamento termico della struttura e di creare una superficie antiscivolo, aumentando la sicurezza complessiva dell’edificio. I lavori inizieranno nelle prossime settimane, e avranno la durata prevista di un mese.

















