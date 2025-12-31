giovedì, 1 Gennaio 2026
Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 1 gennaio 2026

Prevalentemente sereno, con nubi basse o nebbie sulle zone di pianura emiliane in parziale diradamento durante la mattinata. Nel pomeriggio nuvolosità in generale aumento, con precipitazioni sulle zone del crinale appenninico centro-occidentale, dove saranno nevose inizialmente a quote intorno agli 800 metri, ma in rialzo a oltre 1100 metri durante la notte.

Temperature minime in flessione, con valori compresi tra 1 grado della costa e -3 gradi delle pianure interne, con valori localmente più bassi nelle aree rurali. Massime in leggera flessione sulle zone di pianura, comprese tra i 3 gradi del piacentino e 6/8 gradi della fascia costiera. Sui rilievi, soprattutto su quelli centro-orientali, le temperature tenderanno ad aumentare nel corso della sera-notte. Venti deboli variabili in pianura; in rinforzo da sud-ovest sui rilievi, fino a forti nella sera-notte con raffiche molto forti lungo le zone di crinale. Mare poco mosso.

(Arpae)

















Redazione 1

