Municipio Finale Emilia: pubblicato il bando per i lavori

La Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana ha pubblicato, nei giorni scorsi, l’appalto per i lavori di recupero, consolidamento e rifunzionalizzazione del Municipio di Finale Emilia, danneggiato dal terremoto di maggio 2012.

Si tratta di un bando di gara europeo il cui importo a base di gara è di 6.811.607,17 euro (di cui 2.065.358,02 euro di costi della manodopera) inclusi 340.407,52 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

La presentazione delle offerte avverrà attraverso la piattaforma Intercent-Er entro e non oltre le ore 12.00 del 23 febbraio 2026.

La modalità di aggiudicazione è a procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Una volta avvenuta l’aggiudicazione per arrivare all’avvio dei lavori sarà necessario attendere i tempi tecnici previsti per l’esame della documentazione presentata dal vincitore e delle eventuali richieste di chiarimento avanzate dagli altri partecipanti al bando.

“Volevamo arrivare alla pubblicazione del bando di gara per il Municipio e Casa Galei entro la fine del 2025 – dice il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti – e siamo riusciti a centrare anche questo obiettivo a chiusura di un anno che è stato veramente quello della ripartenza per il nostro Comune. Ora nel 2026, puntiamo a fare ancora meglio, con la progettazione di nuove opere e l’avvio di nuovi cantieri”.