domenica, 28 Dicembre 2025
8.1 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaReggio Emilia: moto contro autocarro, ferito un 16enne





Reggio Emilia: moto contro autocarro, ferito un 16enne

CronacaIn evidenza Reggio EmiliaReggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Un ragazzino di 16 anni è rimasto ferito oggi intorno alle 12:00 in un incidente avvenuto in via Leoncavallo, nella zona sud di Reggio Emilia. In sella ad un piccolo motociclo il ragazzo, per cause in corso di accertamento, è venuto a collisione con un autocarro. Nell’impatto il 16enne è stato sbalzato dalla due ruote cadendo sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118, con ambulanza ed automedica, ed il giovane è stato trasportato d’urgenza al Santa Maria Nuova. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.