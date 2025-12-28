domenica, 28 Dicembre 2025
Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 29 dicembre 2025

Cielo sereno; nelle ore serali e notturne visibilità ridotta sulla pianura in prossimità del Po per la formazione di foschie, localmente dense o nebbie.

Temperature minime comprese tra -1 e 3 gradi, superiori di qualche grado nei principali centri urbani; massime in diminuzione, attorno a 8 gradi; nelle prime ore della giornata formazione di gelate sulle aree di pianura più esposte e nelle aree vallive. Venti deboli occidentali in pianura al mattino; nelle ore serali e notturne tenderanno a disporsi da sud-ovest e a rinforzare sui rilievi orientali. Mare mosso ma con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio.

(Arpae)

















Redazione 1

