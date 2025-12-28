Il cordoglio di tutta la Sanità Modenese per la scomparsa di Stefano Tondi

Le Direzioni dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, dell’Azienda Usl di Modena e dell’Ospedale di Sassuolo S.p.A. si uniscono al cordoglio della moglie Maria Luisa, dei famigliari, dei colleghi delle Cardiologie di tutta la Provincia, di tutti i professionisti che lo hanno conosciuto e apprezzato, e della comunità scientifica per la scomparsa, la notte scorsa, a soli 69 anni, del dottor Stefano Tondi, Direttore della Cardiologia dell’Ospedale Civile, ora in congedo per motivi di salute, professionista stimato da tutti per le sue grandi doti cliniche e umane, per anni punto di riferimento per i pazienti e i colleghi. I funerali avranno luogo martedì 30 dicembre partendo alle 15,30 da Terracielo Funeral Home in via Emilia Est 1320 a Modena direttamente per la Chiesa Plebana di Vignola dove alle 16,00 saranno celebrate le esequie. Lunedì 29 dicembre nella stessa Chiesa Plebana di Vignola sarà recitato il Santo Rosario.

“La scomparsa di Stefano Tondi è una vera tragedia – hanno commentato il Direttore generale dell’AOU di Modena, Luca Baldino, il Direttore generale dell’ASL di Modena, Mattia Altini e il Direttore dell’Ospedale di Sassuolo S.p.A. Stefano Reggiani – Stefano è stato un professionista capace di unire grandi competenze cliniche e doti non comuni di umanità che ha applicato alla sua missione senza mai risparmiarsi. Tutti i colleghi, non solo cardiologi, delle Aziende Sanitarie Modenesi lo ricordano con grande stima per la capacità di collaborare in tutti i settori con entusiasmo per il bene dei pazienti. Lascia un vuoto difficilmente colmabile in tutti noi. Come Direzioni desideriamo esprimere il nostro cordoglio a sua moglie e nostra collega Maria Luisa, alla mamma, ai figli, agli amici, ai colleghi tutti”.

“Stefano è stato un collega con un alto profilo professionale ed umano – hanno voluto commentare i colleghi della Cardiologia dell’Ospedale Civile, medici e personale delle professioni sanitarie – un Direttore che è sempre rimasto un punto di riferimento costante, aperto al confronto ed al dialogo con tutti noi dell’equipe della cardiologia. Un primario che ha dato continuità all’integrazione tra le professioni e le discipline sia all’interno dell’Ospedale di Baggiovara e nella rete della Sanità provinciale. In questo modo il team è costantemente cresciuto affrontando nuove sfide ed arricchendosi di giovani colleghi”.

Nato a Bologna nel 1956, Stefano Tondi si è laureato nel 1981 in Medicina e Chirurgia Modena specializzandosi quindi in Cardiologia (1985) e Anestesia e Rianimazione (1988). Sposato, due figli, iniziò a lavorare in Ospedale a Sassuolo a partire dal 1987 come assistente cardiologo. Due anni dopo la specializzazione in Cardiologia diventò assistente universitario di ruolo per la cattedra di Cardiologia del Policlinico di Modena. Tra il ’94 e il ’97 lavorò quindi a tempo pieno come cardiologo all’ospedale civile Sant’Agostino di Modena. Nel 1997 venne nominato titolare del Modulo organizzativo di Emodinamica a Modena. Nel 2005 si è trasferito alla Cardiologia dell’Ospedale Civile del quale è diventato Direttore nel 2014. Negli anni successivi svolse attività scientifica a Londra e Rotterdam e collaborò con alcune strutture sanitarie italiane. In particolare, a Modena, con Hesperia Hospital e presso il laboratorio di Emodinamica del Policlinico, si specializzò nell’esecuzione di angioplastiche coronariche. Ha collaborato ha diversi progetti sul territorio come Tieni in Forma il tuo cuore e la campagna di raccolta fondi per la Sala Ibrida dell’Ospedale Civile.