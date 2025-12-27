domenica, 28 Dicembre 2025
Finanziamenti ad Hamas: il Senatore Michele Barcaiuolo (Fratelli d’Italia) interviene dopo l’arresto a Sassuolo

Anche l’Emilia-Romagna non è immune dalla rete di fiancheggiatori e finanziatori di Hamas in Italia. Due dei nove arresti nella maxi-operazione condotta dalla Direzione nazionale antiterrorismo e dalla Procura di Genova sono avvenuti, infatti, a Sassuolo e Bologna. E il centrodestra regionale va all’attacco.

A Sassuolo, sottolinea Michele Barcaiuolo, senatore e coordinatore Fdi in Emilia-Romagna, è stato fermato un uomo indagato per concorso esterno. “Un fatto gravissimo- attacca Barcaiuolo- che conferma come anche il nostro territorio possa essere attraversato da reti estremiste legate ad Hamas. È la dimostrazione che nessuna comunità può considerarsi al riparo da infiltrazioni radicali e che il presidio della sicurezza deve restare una priorità assoluta. Il meloniano plaude quindi alle Forze dell’ordine e alla magistratura “per un’operazione condotta con fermezza e professionalità. Lo Stato ha il dovere di intervenire con decisione contro ogni forma di terrorismo. Fdi sarà sempre al fianco di chi difende la legalità e presidia con coraggio i nostri territori”, assicura Barcaiuolo.

















