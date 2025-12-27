sabato, 27 Dicembre 2025
8.1 C
Comune di Sassuolo
HomeIn evidenzaCapezzera (FI): “arrestato a Sassuolo uno dei riferimenti di Hamas in Italia”





Capezzera (FI): “arrestato a Sassuolo uno dei riferimenti di Hamas in Italia”

In evidenzaPoliticaSassuolo
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Tra le nove persone arrestate con l’accusa di aver finanziato Hamas con sette milioni di euro c’è Abu Rawwa accusato di concorso esterno dell’associazione con finalità di terrorismo Hamas. “Pur non facendone parte – sottolineano gli inquirenti -,lui e altri due sono infatti accusati di aver finanziato l’associazione terroristica Hamas, assicurando con continuità un concreto supporto finanziario, operando anche per mezzo delle già citate associazioni”.

É doveroso esprimere il più sentito ringraziamento alla Procura di Genova, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, oltre al supporto informativo fornito da AISE-Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna.

Proprio Sassuolo è stato al centro di un forte dibattito sulla possibilità che venga aperta aperta la più grande moschea dell’Emilia-Romagna in città, come centrodestra abbiamo sempre chiesto che il rapporto tra istituzioni e comunità islamica avvenga con la maggior trasparenza possibile, nel rispetto della comunità di Sassuolo e delle nostre tradizioni.
Questo proprio per contrastare fenomeni deviati come quello che è stato portato alla luce.

Davide Capezzera – Capogruppo Forza Italia Sassuolo

















Direttore

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.