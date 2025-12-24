mercoledì, 24 Dicembre 2025
8.1 C
Comune di Sassuolo
HomeMeteoPrevisioni meteo Emilia Romagna, giovedì 25 dicembre - Natale





Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 25 dicembre – Natale

Meteo
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Coperto al mattino con precipitazioni estese e persistenti, a tratti intense sui rilievi centro-orientali fino alla pedecollina. Dal tardo pomeriggio-sera graduale attenuazione dei fenomeni, in particolare sulle aree di pianura. Quota neve inizialmente intorno a 400/600 metri sui rilievi centro-occidentali in lieve rialzo dal pomeriggio, oscillante tra 1.200 e 1.400 metri sui rilievi romagnoli.

Temperature in lieve ulteriore diminuzione, soprattutto sui settori centro-occidentali. Minime tra 4 e 6 gradi sulle pianure emiliane, intorno a 8/10 gradi lungo la costa ed in Romagna. Massime comprese tra 6 e 12 gradi. Venti al mattino deboli-moderati da nord-est con rinforzi ancora forti sulla costa e qualche raffica lungo il crinale, in graduale attenuazione dal pomeriggio. Mare molto mosso sotto costa, agitato al largo con moto ondoso in lenta attenuazione a partire dal pomeriggio.

(Arpae)

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.