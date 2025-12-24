Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 25 dicembre – Natale

Coperto al mattino con precipitazioni estese e persistenti, a tratti intense sui rilievi centro-orientali fino alla pedecollina. Dal tardo pomeriggio-sera graduale attenuazione dei fenomeni, in particolare sulle aree di pianura. Quota neve inizialmente intorno a 400/600 metri sui rilievi centro-occidentali in lieve rialzo dal pomeriggio, oscillante tra 1.200 e 1.400 metri sui rilievi romagnoli.

Temperature in lieve ulteriore diminuzione, soprattutto sui settori centro-occidentali. Minime tra 4 e 6 gradi sulle pianure emiliane, intorno a 8/10 gradi lungo la costa ed in Romagna. Massime comprese tra 6 e 12 gradi. Venti al mattino deboli-moderati da nord-est con rinforzi ancora forti sulla costa e qualche raffica lungo il crinale, in graduale attenuazione dal pomeriggio. Mare molto mosso sotto costa, agitato al largo con moto ondoso in lenta attenuazione a partire dal pomeriggio.

(Arpae)