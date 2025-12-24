Oltre 2mila euro raccolti con “Il Pane della solidarietà” per sostenere la missione nella Ande dell’albinetano Padre Marcello

Ammonta a 2056,34 euro la cifra raccolta grazie all’iniziativa “Il pane della solidarietà”, che è già stata versata al convitto Taller don Bosco di Antabamba, in Perù, in cui opera l’albinetano padre Marcello.

Questi fondi saranno utilissimi a bambini e ragazzi che si trovano a dover fare i conti con la necessità di ricevere alimentazione, educazione e cure mediche nella struttura sulle Ande, in una delle zone più povere del Perù. Padre Marcello, giovane prete missionario dell’Operazione Mato Grosso, insieme ad assistenti e professori, accoglie e si prende cura di 20 bambini tra i più bisognosi. Tanti di loro infatti vivono soli in casa mentre i genitori si spostano per allevare e coltivare.

L’iniziativa benefica, promossa da Comune, Comitato Gemellaggi, Casa Betania e Albinea Live, consisteva nel chiedere agli alunni albinetani di portare, al posto della merenda, un’offerta libera. In cambio a tutti è stata consegnata una pagnotta di pane, che è stata consumata con acqua all’intervallo.

A questa donazione si è aggiunta quella di Caritas Albinea, che sua volta, in occasione del Natale, ha voluto devolvere il ricavato dei mercatini dell’usato alla missione di Padre Marcello.

Si ringraziano per la collaborazione il Forno Spallanzani, l’Istituto Comprensivo di Albinea e la scuola Fism di Borzano, gli insegnanti e tutta la comunità che ha aderito dando un contributo.