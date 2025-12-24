mercoledì, 24 Dicembre 2025
8.1 C
Comune di Sassuolo
HomeFioranoMarco Biagini, Sindaco di Fiorano: "Migliorare e progredire con un reale ed...





Marco Biagini, Sindaco di Fiorano: “Migliorare e progredire con un reale ed autentico rispetto per l’altro”

Fiorano
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

“Gli auguri possono essere un rituale sterile di generica benevolenza oppure possono, nella migliore delle ipotesi, rappresentare un auspicio comune di miglioramento e progresso come individui e come collettività.

Direi che possiamo migliorare e progredire in molti modi, avendo a cuore le diverse idee e opinioni, ma di sicuro possiamo farlo solo se abbiamo un reale ed autentico rispetto per l’altro ed un senso di accoglienza forse non banale per questi tempi che viviamo.

Buon Natale e buone feste di cuore”.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.