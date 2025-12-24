Marco Biagini, Sindaco di Fiorano: “Migliorare e progredire con un reale ed autentico rispetto per l’altro”

“Gli auguri possono essere un rituale sterile di generica benevolenza oppure possono, nella migliore delle ipotesi, rappresentare un auspicio comune di miglioramento e progresso come individui e come collettività.

Direi che possiamo migliorare e progredire in molti modi, avendo a cuore le diverse idee e opinioni, ma di sicuro possiamo farlo solo se abbiamo un reale ed autentico rispetto per l’altro ed un senso di accoglienza forse non banale per questi tempi che viviamo.

Buon Natale e buone feste di cuore”.