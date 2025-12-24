La Sindaca Elisa Parenti: “Formigine è una comunità unita e prospera. Continuiamo a crescere insieme”

“Buon Natale a tutte e a tutti.

La fine di un anno è sempre un momento di bilancio, un tempo in cui viene naturale fermarsi un attimo e guardarsi indietro. Il 2025 è stato un anno intenso, ricco di lavoro ma anche di momenti preziosi, condivisi con una comunità viva, attenta e partecipe come quella di Formigine.

È stato il primo anno pieno di questo mandato e abbiamo iniziato a trasformare in realtà gli impegni presi con i cittadini, lavorando su alcuni pilastri fondamentali: casa, ambiente, sicurezza, giovani e comunità. Sul diritto all’abitare abbiamo programmato circa 150 nuovi alloggi tra edilizia pubblica, sociale e libero mercato, sbloccando comparti fermi da anni come l’ex Maletti a Casinalbo, l’ex Cantina a Formigine e piazza Kennedy a Magreta.

Sul fronte ambientale abbiamo piantumato oltre 800 alberi, installato nuovi impianti fotovoltaici e rinnovato le isole ecologiche Boomerang e Crisalide. Azioni diverse, ma unite da una visione comune: prenderci cura del territorio oggi, pensando alle generazioni di domani.

La sicurezza, intesa come tutela della viabilità, del territorio e delle persone, è stata un altro ambito centrale. Abbiamo realizzato nuove piste ciclabili a Colombaro, Casinalbo e Formigine, siamo intervenuti su strade e sul rischio idrogeologico. Abbiamo inoltre rafforzato la Polizia Locale con quattro nuovi agenti, un vicecomandante, street tutor, vigilanza privata e nuovi mezzi.

Grande attenzione è stata dedicata ai giovani, alla scuola e allo sport. E’ prevista per il 18 gennaio l’inaugurazione della ex Casa del Custode, un nuovo spazio per i giovani nel parco di Villa Gandini, sono in corso interventi su palestre e spazi sportivi come l’Ascari di Casinalbo e abbiamo realizzato il Bike park a Tabina. È inoltre partito il grande progetto del nuovo polo scolastico 0-6 anni Prampolini a Casinalbo.

Cultura, commercio e turismo hanno continuato a essere motori di identità e attrattività. Sono aperti i cantieri di Villa Clementina a Magreta e della Pieve di Colombaro, abbiamo restituito ai cittadini luoghi simbolici come la Torre dell’Acquedotto e il Parco delle Tre Fontane, e proposto eventi di qualità come la Mezza Maratona d’Italia, il campionato italiano sbandieratori, il Festival della Longevità e questo splendido Natale ancora in corso.

Dall’inizio del mandato siamo riusciti a raccogliere oltre 2,5 milioni di euro di finanziamenti per infanzia, cultura, opere pubbliche e sociale. Tra questi, anche il Premio dei Presidenti per la cooperazione tra Italia e Germania, che mi ha portata con grande onore in Germania a ricevere il riconoscimento dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal Presidente tedesco Steinmeier. Un risultato che appartiene a tutta Formigine.

Ogni anno nuovo porta con sé nuove sfide e nuovi obiettivi. Il 2026 si apre con un bilancio approvato in un contesto complesso, ma solido, capace di garantire servizi di qualità e nuovi investimenti, dalla comunità energetica al patrimonio pubblico, dalla sicurezza all’ambiente, mantenendo invariate fiscalità e tariffe e con maggiore attenzione alle famiglie.

Formigine è una comunità unita e prospera. Continuiamo a crescere insieme, con responsabilità, fiducia e spirito di collaborazione. Ancora una volta, buon Natale e un sereno anno nuovo a tutti voi”.