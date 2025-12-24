mercoledì, 24 Dicembre 2025
Il Reparto Prevenzione Crimine insieme ad AGEOP per donare sorrisi ai bambini ricoverati

BolognaSanità
Tempo di lettura Less than 1 min.
Anche quest’anno il personale del Reparto Prevenzione Crimine Emilia-Romagna, come accade da oltre dieci anni, ha voluto essere vicino ai bambini ricoverati nel reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, alleviandone i momenti più difficili durante il periodo natalizio.

L’iniziativa benefica si concretizza attraverso una raccolta fondi promossa dal personale del Reparto Prevenzione Crimine che consente l’acquisto di giocattoli che diventano dei veri e propri doni di Natale.

Nei giorni scorsi il Dirigente del Reparto, insieme ad alcuni equipaggi, si è recato all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, presso la sede dell’Associazione Genitori Ematologia Oncologica Pediatrica (A.G.E.O.P.), che da anni sostiene l’assistenza e l’accoglienza dei bambini malati e delle loro famiglie, per consegnare i doni, che verranno poi offerti ai piccoli pazienti in occasione delle festività natalizie o in altri momenti significativi, come “premio di coraggio” per affrontare controlli e terapie, o per allietare il compleanno trascorso in reparto.

L’iniziativa rappresenta un segno di vicinanza da parte delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, per trasformare un piccolo dono in un grande sorriso.

















Redazione 1

