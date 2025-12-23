Un nuovo modello educativo per l’Emilia-Romagna: 22 progetti pronti a partire per ‘Scuole aperte’

Da Baiso, poco più di 3mila abitanti in provincia di Reggio Emilia, alla Città metropolitana di Bologna. E poi ancora, da Parma a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena. Sono alcuni dei Comuni dove nei prossimi mesi gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di primo grado potranno sperimentare le attività di ‘Scuole aperte’, il progetto ideato e voluto dalla Regione per trasformare le aule scolastiche in luoghi di comunità e aggregazione oltre l’orario curricolare.

Sono 22 i progetti (nella scheda allegata alcuni esempi) in tutte e nove le province dell’Emilia-Romagna che la Regione, conclusa l’istruttoria dell’avviso pubblico, finanzierà con quasi 3 milioni di euro per atelier, laboratori, orientamento, esperienze. Si tratta di una misura finanziata dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna, Programma regionale Fse+ 2021-2027 Priorità 3 (inclusione sociale).

Alle risorse stanziate inizialmente, pari a 2 milioni di euro, la Regione ha deciso di portare a quasi tre i milioni di euro (2,929 per la precisione) a disposizione in modo da finanziare tutti i progetti approvati. In questa prima sperimentazione di ‘Scuole aperte’ sono coinvolte tutte e nove le province dell’Emilia-Romagna e, in particolare, 4 Unioni di comuni, 17 comuni singoli e la Città metropolitana di Bologna.

A fare il punto sui progetti pronti a partire oggi in conferenza stampa in Regione, a Bologna, il presidente, Michele de Pascale, e l’assessora alla Scuola, Isabella Conti.

“Grazie a questo progetto- sottolinea il presidente de Pascale- l’Emilia-Romagna promuove un modello educativo che nelle ore pomeridiane e al di fuori dalla didattica trasforma gli edifici scolastici delle secondarie di primo grado in luoghi di aggregazione, socialità, musica, cinema, teatro, sport e molto altro. Così la scuola è al centro della comunità e diventa un modo per sperimentare e coltivare passioni. Avevamo preso questo impegno nel programma di mandato e a un anno dal nostro insediamento siamo pronti a partire in tutto il territorio regionale”.

“Con questo progetto che abbiamo fortemente voluto- aggiunge l’assessora Conti- proviamo a mettere a disposizione dei ragazzi e delle ragazze strumenti nuovi, in grado di generare divertimento sano, attività culturali e integrative che valorizzino la relazione umana in presenza e che diano la possibilità ai ragazzi e alle ragazze di conoscere arte, cultura, musica e altre attività ludico-ricreative che possono far nascere nuove passioni e dare nuovi stimoli. Poter frequentare gli spazi scolastici, vivendoli sotto una nuova luce, oltre l’orario canonico è un’opportunità di crescita. Grazie a ‘Scuole aperte’ le aule si aprono alla comunità. Questa sperimentazione è un primo passo, il nostro impegno è lavorare per rendere strutturale questa misura che riteniamo fondamentale e utile”.

Inoltre, nel 2026 è prevista la realizzazione del portale “Scuole Aperte” per creare uno spazio digitale unico e accessibile che raccolga, valorizzi e renda visibili tutte le iniziative legate al progetto, favorendo la comunicazione, la condivisione di buone pratiche e la partecipazione attiva della comunità scolastica e territoriale. Uno spazio digitale dove saranno disponibili le notizie sulle varie iniziative, la promozione dei risultati, la mappatura dei luoghi e degli spazi ed il monitoraggio di questa prima sperimentazione.

I progetti finanziati

Queta la ripartizione dei 2,929 milioni di euro per i 22 progetti: 875.550 euro alla Città metropolitana di Bologna; 297.220 euro al Comune di Parma; 210mila al Comune di Forlì; 204.900 euro all’Unione dei Comuni del Distretto ceramico, in provincia di Modena; 200mila euro al Comune di Reggio Emilia; 149.800 euro al Comune di Modena; 148mila euro al Comune di Ferrara; 134.866,67 euro al Comune di Piacenza; 125.650 euro all’Unione dei Comuni modenesi Area Nord; 74.258 euro all’Unione della Romagna Faentina, nel Ravennate; 72.720 euro al Comune di Riccione, nel Riminese. E ancora, 70mila euro all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, sempre in provincia di Ravenna; 69.550 euro al Comune di Rimini; 69.998,04 euro al Comune di Russi, nel Ravennate; 69.550 euro al Comune di Rimini; 46.080 euro al Comune di Argenta, in provincia di Ferrara; 36.957,80 euro al Comune di Santarcangelo di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena; 34.600 euro al Comune di Castelvetro di Modena; nel Reggiano 30.100 euro al Comune di Cavriago e 28.640,10 euro al Comune di Quattro Castella; 21.765 euro al Comune di Baiso, nel Reggiano; 15.200 euro al Comune di San Giorgio Piacentino; 13.600 euro al Comune di Vezzano sul Crostolo, sempre in provincia di Reggio Emilia.