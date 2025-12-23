Tram Bologna, conclusi i lavori: riapre via Indipendenza

Terminati i lavori di posa delle rotaie del tram e di pavimentazione della strada, martedì 23 dicembre via Indipendenza, come previsto, è stata restituita interamente alla città: da via Rizzoli/Ugo Bassi ai viali.

In particolare, dall’incrocio Rizzoli/Ugo Bassi a via Righi/de’ Falegnami sarà percorribile esclusivamente da pedoni e ciclisti e – quando entrerà in funzione – dal tram.

Il tratto di via Indipendenza a nord di via Augusto Righi sarà invece organizzato con una corsia di marcia veicolare a senso unico da via Augusto Righi verso i viali e via Matteotti, la sede tranviaria bidirezionale a uso riservato e una pista ciclabile sul lato ovest della strada, che potrà essere percorsa dai ciclisti in direzione del centro di Bologna.

Fino all’entrata in esercizio del tram, durante il fine settimana e nei giorni festivi, in via temporanea e sperimentale, potranno essere ripristinati i dehors già autorizzati.

Nell’ultima fase dei lavori, prima dell’avvio del tram, verranno realizzate le pensiline delle fermate con i relativi impianti tecnologici. Questo tratto della linea tranviaria sarà “catenary free”, cioè senza linea aerea di alimentazione elettrica. Non verranno infatti installati pali e i fili della trazione, perché i tram percorreranno l’intero tratto di linea all’interno del centro storico alimentati mediante batterie.

L’intera via Indipendenza in occasione dei lavori effettuati è stata completamente ripavimentata, tutta con materiali lapidei condivisi con la Soprintendenza. Per dare maggiore evidenza alla sede tranviaria nella parte pedonale, la pavimentazione è stata differenziata: la sede tranviaria, che sarà alla stessa quota del resto della carreggiata, è pavimentata con basoli in granito e sono stati previsti anche segnapassi luminosi a led posti a terra ai lati dei binari per evidenziare il tracciato anche di sera e di notte. Per il resto della pavimentazione sono stati utilizzati i sanpietrini e i basoli di granito già presenti.

L’ordinanza

L’ordinanza, che regolerà la viabilità della strada fino all’entrata in esercizio del tram, prevede che il tratto di via Indipendenza compreso tra gli incroci di via Ugo Bassi/Rizzoli e via Augusto Righi/via de’ Falegnami diventi Area Pedonale con transito consentito esclusivamente a pedoni e velocipedi.

Sono autorizzati a transito e sosta operativa i seguenti mezzi:

lavaggio e spazzamento della strada dalle 24 alle 5 tutti i giorni della settimana

raccolta dei rifiuti dalle 13 alle 18 tutti i giorni della settimana

carico/scarico merci dalle 24 alle 5, dalla domenica al venerdì.

Sono autorizzati all’accesso 24 ore su 24

Residenti muniti di contrassegno per veicoli al servizio di persone con disabilità

e, limitatamente a servizi di emergenza ed esigenze tecniche, i seguenti veicoli:

soccorso medico e ambulanze

Forze di Polizia e Polizia Locale, Ministero della Difesa, Vigili del Fuoco e Istituti di Vigilanza

Comune di Bologna e ditte operanti per suo conto esclusivamente per ragioni di emergenza

enti e aziende gestori di servizi di pubblica utilità solo per carico/scarico o per interventi

con contrassegno DSI – installatori esclusivamente per ragioni di emergenza.

L’attraversamento da via Manzoni a via del Monte e da via Volturno a via Marsala sarà consentito ai veicoli, con precedenza a pedoni e ciclisti, eccetto nei Tdays.

In corrispondenza di questi incroci e degli accessi principali – intersezioni Ugo Bassi / Rizzoli / Indipendenza e Righi / Indipendenza – sono posizionate delle fioriere con funzione non solo estetica ma anche di delimitazione.

Restano valide le ordinanze temporanee circa le modifiche della circolazione per occupazioni suolo pubblico per lavori o manifestazioni.

I conducenti di velocipedi potranno transitare nell’area prestando estrema attenzione alla propria incolumità in considerazione della presenza di rotaie e di banchine di fermata, come segnalato da apposita segnaletica; nel caso in cui la bicicletta risulti essere di intralcio o pericolo per i pedoni, dovrà essere condotta a mano.

Sono in corso di definizione i dettagli per quel che riguarda il carico e scarico diurno che sarà collocato sulle trasversali di via Indipendenza come avvenuto in questi mesi di cantiere con un aumento dei posti riservati. Così come i posteggi riservati alle persone disabili, che saranno collocati sulle trasversali e le parallele con potenziamento, e le rastrelliere bici e aree bike sharing anch’esse sulle trasversali.