Festività natalizie e di inizio anno, modifiche agli orari degli uffici comunali a Reggio Emilia

In occasione delle festività di Natale e di inizio anno, alcuni uffici comunali modificheranno i propri orari di apertura al pubblico. Tutti i servizi e uffici, eccetto quelli essenziali, saranno chiusi nelle giornate di venerdì 2 e lunedì 5 gennaio 2026.

Rimangono aperti gli uffici: Anagrafe e stato civile; ufficio notifiche (nelle giornate di sabato 27 dicembre e sabato 3 gennaio l’ufficio notifiche riceve in via Toschi anzichè in via Tamburini, 1); la Polizia locale.

L’Urp, sportello di front office dell’Ufficio relazioni con il pubblico di via Farini, resterà chiuso dal 22 dicembre al 6 gennaio 2026. Saranno invece attivi tutti gli altri canali di contatto: telefono 0522456660, email comune.informa@comune.re.it e Whatsapp 3315811426.

Gli sportelli di Digitale facile saranno chiusi dal 24 dicembre al 6 gennaio 2026 compreso. Alla riapertura, dal 7 gennaio, cambieranno gli orari di alcuni sportelli Digitale Facile. Lo sportello attivato presso l’Urp aprirà il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12.30. Lo sportello del Centro sociale Gattaglio aprirà il venerdì mattina dalle 8 alle 13. Lo sportello della Casa di quartiere Stranieri sarà aperto il lunedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12.30.