Donazione dall’Unione giovani commercialisti alla pediatria del Santa Maria Nuova

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Reggio Emilia, che riunisce i professionisti del territorio reggiano, in occasione della tradizionale cena di Natale 2025 ha voluto unire il consueto momento di incontro e convivialità a un gesto di solidarietà concreta, scegliendo di promuovere una donazione di giochi nuovi, destinati ai bambini ricoverati presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria Nuova.

In questo modo l’Unione ha desiderato manifestare la propria vicinanza e riconoscenza nei confronti di chi, ogni giorno, si dedica con competenza e dedizione alla cura dei più piccoli.

La decisione nasce dalla volontà di contribuire a portare un sorriso e un momento di serenità ai bambini e alle famiglie che si trovano ad affrontare un periodo delicato, durante le festività natalizie.

“Come professionisti – hanno dichiarato i Giovani Dottori Commercialisti – sentiamo l’importanza di essere parte attiva della comunità in cui viviamo e operiamo, e crediamo che gesti come questo possano rafforzare quel senso di responsabilità sociale e umana che deve accompagnare ogni attività, anche professionale”.