Un ringraziamento all’Associazione ANDOS dal Servizio di Riabilitazione dell’Azienda USL di Reggio Emilia

Al Servizio Ambulatoriale di Riabilitazione dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia è presente da anni un gruppo di professioniste che opera nell’ambito della Riabilitazione senologica e linfologica, in stretto contatto, da una parte con la chirurgia senologica, dall’altra con i servizi di riabilitazione territoriale, secondo un modello a rete, molto importante per il confronto su casi, la diffusione di una cultura specifica e l’offerta di prestazioni riabilitative qualificate su tutti i Distretti.

Le fisioterapiste e i medici fisiatri del Gruppo Riabilitazione Senologica dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia sono presenti in consulenza nel reparto di chirurgia senologica nel primo giorno postoperatorio, conducono, con cadenza bisettimanale sedute di counselling e riabilitazione di gruppo che coinvolgono circa 450 pazienti/anno, effettuano terapie riabilitative, in particolare linfodrenaggio (più di 2.000 trattamenti/anno) e visite fisiatriche all’ Ambulatorio “Breast” di secondo livello.

L’associazione ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) di Reggio Emilia da anni collabora attivamente con la Riabilitazione, con donazioni di materiale utile ai percorsi riabilitativi e sostenendo iniziative sul territorio, quali il Pilates senologico, molto efficaci per la ripresa funzionale ed il mantenimento di una buona forma fisica nelle donne operate al seno.

Quest’anno ANDOS ha donato 2 pedaliere che faciliteranno le sedute riabilitative delle pazienti, oltre ad altro materiale quale tutori, guanti, bende destinati alla terapia del linfedema.

Il 17 dicembre scorso è stato organizzato un momento di ringraziamento alla Presidente di ANDOS sig.ra Gabriella Pellini, alla presenza della Dr.ssa Alena Fiocchi, direttore della medicina fisica e riabilitativa, della Dr.ssa Laura Cavazzuti della Direzione di Presidio ospedaliero e di tutto il team della Riabilitazione Senologica.