Un nuovo ecografo all’Ospedale Maggiore grazie al contributo di Fondazione Carisbo

La dotazione strumentale del Dipartimento Medico dell’Ospedale Maggiore si arricchisce di un dispositivo importante. Il nuovo ecografo di ultima generazione, del valore commerciale di circa 40.000 euro, è stato acquistato grazie al contributo della Fondazione Carisbo con l’obiettivo di potenziare le attività ambulatoriali internistiche e innalzare i livelli di efficienza del presidio ospedaliero.

Innovazione e Tempestività Clinica

L’introduzione di questa tecnologia rafforza l’approccio innovativo nella gestione dei flussi di cura. Lo strumento permetterà, infatti, una valutazione appropriata, mirata e tempestiva dei pazienti provenienti da diversi canali assistenziali, tra cui:

• I pazienti inviati dai Medici di Medicina Generale (MMG) sul territorio;

• Casi urgenti provenienti dal Pronto Soccorso;

• Pazienti segnalati da altri specialisti o in fase di post-dimissione dai reparti di Medicina.

Il valore aggiunto risiede nella possibilità di integrare, direttamente e in tempo reale, un esame ecografico qualificato nel corso della visita medica. Questo approccio consente di rispondere istantaneamente ai quesiti clinici che emergono durante l’incontro con il paziente, trasformando l’ecografia in una vera e propria estensione dell’esame obiettivo.

Benefici per il paziente e l’organizzazione

L’adozione di questo ecografo produce vantaggi tangibili su più fronti:

1. Personalizzazione delle Cure: ogni percorso terapeutico viene definito con maggiore precisione grazie a dati diagnostici immediati.

2. Semplificazione dei percorsi: ei evitano ai pazienti percorsi diagnostici lunghi, frammentati e spesso complicati dalla necessità di prenotare accertamenti in date differite.

3. Continuità Assistenziale: riducendo i tempi di attesa tra il sospetto clinico e la conferma diagnostica, si eliminano i ritardi nell’impostazione dell’iter terapeutico più opportuno, garantendo un’assistenza fluida, coordinata e di alto valore umano e professionale.