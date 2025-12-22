SACMI acquisisce la maggioranza di Groupe Emballage Technologies

SACMI acquisisce la maggioranza del Gruppo francese Emballage Technologies, composto dalle società Etpack, Sermatec e Pactisoud. L’acquisizione, ufficializzata venerdì 19 dicembre 2025, riguarda il 65% delle quote ed è stata perfezionata per tramite della controllata SACMI Packaging & Chocolate SpA, Business Unit di riferimento per le attività del Gruppo SACMI nel settore del packaging alimentare.

SACMI collabora con Etpack già dal 2019, attraverso la propria consociata in Polonia. Alla base dell’operazione, dalla forte valenza commerciale e industriale, vi sono quindi relazioni consolidate tra i due Gruppi industriali e una comune visione strategica.

Con questa acquisizione, si realizza l’ampliamento e il completamento della gamma SACMI Packaging & Chocolate nell’ambito del packaging secondario attraverso l’integrazione di tecnologie specifiche, ed alla possibilità di presidiare, grazie all’ampliamento dell’offering, ulteriori industries e segmenti del mercato. Una sinergia che si estende anche alla costruzione e assemblaggio delle gamme flowpack e alle confezionatrici verticali a piccola e media velocità, progettate da SACMI ed assemblate in Sermatec, rafforzando così la capacità di rispondere alle dinamiche del mercato.

Molto radicato e conosciuto in Francia, Groupe Emballage Technologies rappresenta per SACMI un importante volano di crescita su questo mercato, in linea con l’obiettivo di una forte presenza sui territori, con strutture produttive e commerciali capillari. Un’operazione in linea, in particolare, con la strategia del business SACMI Packaging & Chocolate, già presente in Europa con le filiali in Polonia, area DACH e Stati Uniti.

«Il rafforzamento delle attività nell’ambito del packaging alimentare è tra gli obiettivi strategici di SACMI», ha osservato il Presidente, Paolo Mongardi. «La forza e la capillarità della presenza del Gruppo Emballage Technologies sul mercato francese ci consentiranno di crescere in quest’area per noi così importante. La complementarità della nostra offerta negli ambiti del confezionamento primario e secondario completa la proposta tecnologica SACMI – aggiunge Paolo Mongardi – aprendo nuove opportunità nel mercato e con il pieno coinvolgimento del nostro Global Network».

«Groupe Emballage Technologies conserverà la propria autonomia gestionale: un aspetto fondamentale, alla luce del positivo lavoro svolto negli ultimi anni», ha commentato Pierrick Doux, dal 2007 alla guida del Gruppo d’oltralpe. «Le nuove sinergie favoriranno il perseguimento di comuni obiettivi strategici, rappresentando un formidabile volano di crescita sia in Francia sia all’estero».

Primo appuntamento ufficiale con il mercato, la fiera CFIA di Rennes, a marzo 2026.