Reggio Emilia: gli auguri del sindaco e dell’assessora Mahmoud alla comunità scolastica

Nella mattinata di oggi, lunedì 22 dicembre, il sindaco Marco Massari e l’assessora alle Politiche educative Marwa Mahmoud hanno portato gli auguri della città ai bimbi e alunni delle scuole reggiane. Quest’anno la visita dell’Amministrazione comunale, tradizionalmente legata alle festività natalizie, ha portato i saluti all’interno delle classi della primaria Ghiarda e del nido Peter Pan dislocate in altre strutture per ringraziare le famiglie e la comunità scolastica dell’impegno e della disponibilità dimostrati nell’affrontare i lavori di riqualificazione nelle rispettive strutture.

La visita è iniziata dalla primaria Margherita Hack di Rivalta, dove sono ospitate alcune classi della scuola elementare di Ghiarda. Sindaco e assessora si sono poi spostati alla scuola dell’infanzia Aquilone, in via Pascal, che ha accolto i bimbi del nido Peter Pan e all’interno della canonica di Rivalta dove, grazie alla disponibilità del parroco di Rivalta, sono state collocate le rimanenti classi della scuola di Ghiarda.

“Ogni volta che si entra in una classe – ha affermato il sindaco Massari – l’entusiasmo e la gioia sono contagiosi: il sistema educativo reggiano, nella sua interezza, è un grande tesoro di cui è giusto prendersi cura. Alle bambine e ai bambini, alle loro famiglie, a tutto il personale scolastico, vanno i migliori auguri di buone feste da parte dell’Amministrazione comunale”.

“In questi mesi bambine, bambini e famiglie hanno affrontato un periodo di cambiamento non semplice – ha sottolineato l’assessora Mahmoud – legato ai lavori di riqualificazione della scuola primaria Ghiarda e del nido Peter Pan. Un passaggio temporaneo che ha richiesto flessibilità, pazienza e spirito di collaborazione da parte di tutta la comunità scolastica. Soluzioni transitorie, rese possibili grazie alla disponibilità delle strutture ospitanti e al lavoro coordinato dei servizi educativi. I lavori in corso consentiranno di restituire alla comunità due strutture rinnovate, più sicure, più funzionali e più adeguate alle esigenze educative moderne: un investimento concreto sulla qualità delle scuole e sul benessere dei piccoli cittadini e delle piccole cittadine reggiane. Un ringraziamento sincero va alle famiglie, al personale scolastico ed educativo e a tutte le persone che stanno accompagnando questa fase con senso di responsabilità. Investire nelle scuole significa rendere più salde le radici da cui crescerà il futuro della nostra comunità”.