Grandemilia, doni e solidarietà alla Pediatria del Policlinico di Modena

ModenaSanità
Tempo di lettura 1 min.

Si rinnova la vicinanza da parte del centro commerciale, da sempre vicino ai più piccoli nelle festività natalizie

Un gesto di vicinanza e attenzione ai più piccoli in occasione delle festività natalizie. Anche quest’anno il Centro Commerciale Grandemilia ha rinnovato la propria tradizione di solidarietà consegnando una donazione alla Pediatria del Policlinico di Modena.

In particolare, il Grandemilia ha donato una gift card destinata alla scuola ospedaliera “Giacomo Grossi”, attiva all’interno del reparto di Pediatria e parte dell’Istituto Comprensivo 6 di Modena, oltre a regali e materiali scolastici che saranno distribuiti ai bambini ricoverati. I doni, scelti in accordo con le insegnanti della scuola ospedaliera, comprendono soprattutto astucci e materiale utile per i bambini più grandi, con l’obiettivo di rendere più sereno il tempo trascorso in ospedale.

La delegazione del Centro Commerciale è stata accolta dal Direttore del Dipartimento Materno-Infantile e della Chirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, dottor Pier Luca Ceccarelli, dalla Direttrice della Pediatria, professoressa Barbara Predieri, dall’insegnante della scuola ospedaliera Maria Chiara Mori, insieme ad altri medici e operatori sanitari del blocco pediatrico.

A consegnare simbolicamente la donazione è stata Elisa Massari, in rappresentanza della direzione del Centro Commerciale Grandemilia: «Sono venuta come delegata della direzione per portare i regali ai bimbi del reparto pediatrico, come da tradizione tutti gli anni – spiega Massari – ci confrontiamo sempre con le maestre della scuola ospedaliera, che ci indicano di cosa c’è bisogno, perché per noi è importante che il dono sia davvero utile».

Come negli anni passati, la mascotte Elia del Centro Commerciale non ha potuto essere presente alla consegna, ma il Grandemilia ha già promesso che tornerà a far visita ai bambini del reparto nei prossimi mesi, per regalare loro un momento di gioco e leggerezza.

La scelta di sostenere la Pediatria del Policlinico di Modena rientra nei progetti di responsabilità sociale e inclusione territoriale del Centro Commerciale Grandemilia, che da tempo collabora con realtà fondamentali per la comunità modenese, con un’attenzione particolare ai bambini e alle famiglie.

















Redazione 1

