Festività Natalizie, nel reggiano variazione all’apertura di alcuni servizi Ausl

Distretto Reggio Emilia:

– Polo Odontoiatrico in via delle Ortolane chiuso il 24 e il 31 dicembre al pomeriggio. L’orario di apertura dello sportello in queste giornate sarà dalle 7.30 alle 13;

– Sportelli Polifunzionali (Cup e Saub) 24 e 31 dicembre chiusura ore 12;

– Cup e Centro Prelievi alla Casa della Comunità a Castelnovo Sotto chiuso il 27 dicembre;

– Urp Casa della Comunità di Castelnovo Sotto: lunedì 22 e mercoledì 24 dicembre chiude alle ore 13, sabato 27 dicembre chiuso, mercoledì 31 dicembre chiude alle ore 13;

– Urp Casa della Comunità Ovest chiuso i pomeriggi del 24 e 31 Dicembre 2025, tutto il giorno sabato 27 Dicembre 2025 e il pomeriggio del 2 Gennaio 2026;

– Urp Padiglione Morel chiuso dal 27 Dicembre 2025 al 5 Gennaio 2026;

– Direzione amministrativa delle Cure Primarie all’edificio Spallanzani e l’Ufficio protesica di Reggio; gli Uffici del Padiglione Morel in via Amendola, il servizio di prenotazione telefonica del Saub di Reggio e il Cuptel saranno chiusi il 2 gennaio.

– Ufficio stranieri e Mobilità internazionale al Santa Maria Nuova sarà chiuso il 2 gennaio e aperto dalle ore 8 alle ore 12 il 24 e 31 dicembre.

– Prericovero Chirurgico Santa Maria Nuova, sabato 27 dicembre il servizio di risposta telefonica sarà sospeso. Due giornate di riduzione oraria con chiusura prefestiva alle ore 14 mercoledì 24 e mercoledì 31.

– Urp Santa Maria Nuova chiuso il pomeriggio dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.

– Gli Uffici amministrativi della Direzione di Presidio allo Spallanzani, le segreterie di reparto del Santa Maria Nuova e le segreterie di Direzione dei Presidi ospedalieri nelle giornate del 24/12 e 31/12 chiuderanno alle ore 14.30. Gli uffici amministrativi allo Spallanzani resteranno chiusi il 2 gennaio, come quelli situati al padiglione Morel.

Distretto Guastalla

– Sportelli CUP/SAUB di Guastalla, Novellara e Centro Prelievi di Guastalla chiusura anticipata alle ore 12 il 24 e 31 dicembre

– A Brescello chiusura Punto Prelievi e Sportello Cup prevista per 24 e 31 dicembre, 2 gennaio. Il Punto Prelievi sarà chiuso anche il 5 gennaio, il Cup invece in quella data sarà regolarmente aperto

– A Novellara chiusura Punto Prelievi il 2 gennaio, chiusura Punto Prelievi e Sportello CUP/SAUB il 5 gennaio

– La Direzione del Distretto di Guastalla sarà chiusa il 2 gennaio.

Distretto Correggio

– Sportelli CUP/SAUB di Correggio chiusura anticipata alle ore 12 il 24 e 31 dicembre.

– La Direzione del Distretto di Correggio sarà chiusa il 2 gennaio.

Distretto Scandiano

– Sportelli CUP SAUB CIP e Centro Prelievi chiusura anticipata alle 12 nei giorni 24 e 31 dicembre.

– Direzione di Distretto e dell’Ufficio Protesica chiusura uffici il 2 gennaio

Distretto Castelnovo né Monti :

– Chiusura anticipata Cup- Saub alle ore 12 nelle giornate 24, 27 e 31 dicembre. Lunedì 5 gennaio gli sportelli Cup Saub saranno chiusi al pomeriggio e pertanto effettueranno il seguente orario: Cup dalle 7 alle 13; Saub dalle 9.30 alle 13.

– Per la Direzione di Distretto di Castelnovo né Monti (compreso URP) chiusura uffici nelle giornate di sabato 27 dicembre e lunedì 5gennaio 2026

Distretto Montecchio:

Chiusura anticipata alle ore 12 degli sportelli CUP SAUB il 24 e 31 dicembre.