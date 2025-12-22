Al dottor Piro e alla dottoressa Ciammella del Santa Maria Nuova assegnati incarichi a livello nazionale

Incarichi a livello nazionale a due professionisti dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia. Il dottor Roberto Piro, Responsabile dell’Unità operativa di Pneumologia interventistica del Santa Maria Nuova, è stato eletto Responsabile del gruppo di studio Pneumologia interventistica e trapianto dell’AIPO (Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri). La dottoressa Patrizia Ciammella, Responsabile di struttura semplice di Radioterapia delle Patologie toraciche e coordinatore del PDTA del polmone, è stata eletta coordinatrice del gruppo polmone dell’AIRO (Associazione Italiana Radioterapia oncologica).

I due incarichi sono assegnati tramite elezione da parte di tutti i soci appartenenti a livello nazionale alle due società, e il mandato dura due anni.

Nello specifico, AIPO è l’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri. Fondata nel 1985, è organizzata in gruppi di studio guidati da un Responsabile, affiancato da tre coordinatori. Obiettivo primario dei gruppi di lavoro é quello di proporre degli studi, di analizzare dati, pubblicare articoli, scrivere raccomandazioni pratiche e position papers. A ciò si aggiunge la mission formativa con l’organizzazione di corsi ECM, webinar e workshop. AIRO è l’Associazione nazionale di Radioterapia oncologica e clinica, un’associazione scientifica, organizzata anch’essa in gruppi di studio con una forte missione scientifica, formativa e di aggiornamento.

Sia il dottor Piro che la dottoressa Ciammella sono fortemente coinvolti nella gestione e cura dei pazienti con patologie pneumologiche e toraciche e dal punto di vista scientifico seguono innumerevoli studi multicentrici.