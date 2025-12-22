A Reggio Emilia raccolti 6.018 euro grazie alla campagna “Città solidale, un dono per ogni bambino”

È cominciata venerdì pomeriggio la distribuzione dei regali di Natale destinati ai 148 minori accolti negli alloggi protetti del Comune, acquistati grazie alla campagna “Città solidale, un dono per ciascun bambino”. L’iniziativa, promossa grazie alla decisione condivisa dal consiglio comunale di Reggio Emilia su proposta del presidente Matteo Iori, ha permesso di raccogliere 6.018 euro per donare un giocattolo a chi vive in situazioni di fragilità: una testimonianza concreta di solidarietà, resa possibile dalla partecipazione di consiglieri e consigliere, e di tanti cittadini che hanno preso parte alla raccolta. In tutto sono state 75 le persone che hanno scelto di dare un contributo, a cui si sono aggiunte le donazioni di Coop Alleanza, del Centro Sociale Papa Giovanni XXIII e dei lavoratori di Dana Motion System.

A 63 minori i giocattoli sono stati consegnati direttamente dai consiglieri in occasione delle feste di Natale organizzate dalle cooperative che gestiscono le strutture di accoglienza. Alle famiglie dei restanti 85 minori sono state consegnate delle gift card del valore di 46 euro l’una, in parte direttamente dal presidente Matteo Iori nel pomeriggio di domenica, in parte tramite i Poli Sociali che hanno in carico le famiglie.

La campagna, organizzata con il supporto operativo dell’Emporio Solidale Dora, è la prima iniziativa di questo genere che vede coinvolto il Consiglio comunale di Reggio Emilia: l’obiettivo, per il futuro, è di continuare a promuovere iniziative solidali che vedano coinvolti anche i cittadini a sostegno delle persone in situazione di fragilità.

“Per quanto semplice possa sembrare l’idea è stato piuttosto impegnativo riuscire a concretizzarla – ha detto il presidente Matteo Iori – Ma ogni fatica è stata pienamente ripagata nel vedere la gioia negli occhi dei bimbi a cui consegnavamo i regali. In qualche modo siamo riusciti a rendere più belle le feste di Natale a bambini che ne avevano bisogno e ringrazio i consiglieri, i cittadini, le aziende e l’Emporio solidale Dora per averlo reso possibile”.