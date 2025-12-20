“Mi ritorna in mente 12”, presentazione del 12° volume del libro strenna dei fioranesi

Una tradizione molto gradita ai fioranesi e non solo che si rinnova, domenica 21 dicembre, alle ore 11, al teatro Astoria, con la presentazione del 12° volume di “Mi ritorna in mente”, scritto da Luigi Giuliani e curato da Luciano Callegari. Il libro è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese, grazie al sostegno di Fattore P., Lapam, Caesar ceramiche, Panificio ‘Al furner’, Printing Group, Officina Meccanica F.lli Vandelli, Artestampa.

Ogni anno si aggiungono nuovi racconti del tempo che fu in quella che è diventata ormai una collezione immancabile nelle case dei fioranesi. Nel testo, anche quest’anno, tante immagini fotografiche, racconti e storie di Natale Amici, Luigi Giuliani e Luciano Callegari, storie della gente di prima e di ciò che è stato sul territorio fioranese.

La collana “Mi ritorna in mente” vuole riportare alla mente o far conoscere alle nuove generazioni usi e tradizioni, costumi e abitudini della Fiorano Modenese dei passati decenni, che altrimenti andrebbero perdute. E’ un importante contributo per mantenere viva la memoria della comunità fioranese e tramandarla attraverso tante fotografie e numerose e appassionanti testimonianze dirette dei protagonisti di un tempo passato.

Al termine sarà possibile scambiarsi gli auguri, in piazza Ciro Menotti, alle 12, con una fetta di panettone ed un brindisi, a cura del Club Amici di Fiorano.

In centro ci saranno anche animazioni per grandi e piccoli, il laboratorio per la decorazione dei biscotti di pasta di sale, nella magica atmosfera natalizia, tra albero di Natale, giardino nordico e l’installazione di Lunati “Il mondo è nelle tue mani”, con contest fotografico a premi. Sarà anche possibile fare acquisti al mercatino natalizio curato dall’associazione culturale Talenti e agli stand delle associazioni di volontariato del territorio.

In serata, alle 19, al Santuario di Fiorano, è in programma il concerto “Note di pace. Voci di speranza” a cura della Corale Annoni Campori, diretta da Marco Montorsi con Roberta Pezzuoli al pianoforte, Maria Takahashi soprano e Patrizia Vezzelli al flauto. Ingresso libero.

Il programma degli eventi in centro a Fiorano è curato dal Comitato Fiorano in Festa, in collaborazione con gli uffici comunali e le associazioni. Le iniziative sono gratuite, sostenute da Cesar Ceramiche; AAO Vivai e Azienda agricola Covili per l’albero di Natale e il giardino nordico; Smaltochimica per l’installazione di Lunati Manufacturing.