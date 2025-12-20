Albinea: dal 23 dicembre 2025 all’8 gennaio 2026 divieto di utilizzare lanterne cinesi volanti

La sindaca di Albinea ha firmato un’ordinanza che vieta l’impiego delle piccole mongolfiere alimentate da fiamma (lanterne cinesi volanti) in tutto il territorio comunale esteso a qualsiasi contesto, con particolare riferimento allo svolgimento di intrattenimenti, spettacoli e feste in generale e, nell’ambito di tali contesti, ne ha vietata anche la detenzione a scopo di utilizzo. Il divieto sarà valido dal 23 dicembre 2025 fino all’8 gennaio 2026.

La necessità di impedire il lancio delle lanterne cinesi nel periodo indicato e in generale di sconsigliarne sempre l’utilizzo deriva dal fatto che le stesse, una volta accese e lasciate andare in cielo, siano ingovernabili e possano raggiungere facilmente aree verdi pubbliche o private, abitazioni, strutture ricettive e locali pubblici dove, anche in considerazione del periodo delle festività, possono essere presenti ospiti, residenti e clienti la cui incolumità può essere posta a serio rischio e pericolo dal divampare di incendi.

Non ultimo va considerato il fatto che questi strumenti possono arrecare problemi seri alle coltivazioni delle nostre eccellenze enogastronomiche e alle aziende agricole danneggiando fienili, serre, allevamenti, reti antigrandine, silos degli allevamenti zootecnici e colture di piccoli frutti.

L’ordinanza prevede che la violazione della stessa comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro.

In previsione di Capodanno è stata inoltre firmata l’ordinanza anti botti, che ne vieta l’uso per la tutela delle persone e degli animali e che varrà dalle ore 17 del 31 dicembre fino alle ore 24 dell’1 gennaio 2026. Nel territorio del Comune di Albinea sarà quindi vietata l’accensione e il lancio di fuochi artificiali, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, di razzi e di altri artifizi pirotecnici in piazze, parchi pubblici, strade e parcheggi, così come in tutti i luoghi aperti dove transitino o siano presenti persone. Inoltre i cittadini, che usino questi materiali in aree private, sono invitati a mettere in atto tutte le azioni idonee a prevenire eventuali situazioni di pericolo a persone e animali. Anche in questo caso le violazioni all’ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno soggette all’applicazione della sanzione amministrativa da 100 a 500 euro.