Per la prima volta San Lazzaro sperimenta il voto sui progetti di comunità

BolognaSan Lazzaro di SavenaSociale
Ha preso il via la fase finale di “San Lazzaro si-cura di sé”, il laboratorio partecipativo per contrastare l’isolamento sociale promosso dall’Amministrazione comunale. Dopo gli incontri territoriali che si sono svolti nei mesi scorsi, adesso è possibile votare le idee e le proposte emerse per farle diventare progetti concreti, valutarne l’efficacia e prevedere una possibilità di attuazione nel prossimo anno. In tutto sarà possibile scegliere tra 15 proposte: quelle che risulteranno più votate potranno contare su un sostegno economico fino a 1.500 euro e su un accompagnamento condiviso tra Amministrazione comunale, associazioni e cittadini, sia nella fase di avvio sia in quella di realizzazione.

La votazione (c’è tempo fino al 17 gennaio 2026) è possibile online, accedendo alla pagina dedicata presente sul sito del Comune, consultando le 15 proposte e selezionando fino a tre iniziative. Per votare è necessario autenticarsi tramite SPID o CIE. In alternativa, nei prossimi giorni sarà attivata anche la votazione in modalità cartacea presso alcuni luoghi del territorio: il Centro sociale Malpensa, il Centro sociale La Terrazza, il Centro sociale Tonelli, Eden Park e il Circolo Arci San Lazzaro. Per farlo, si dovrà essere soci o iscritti ai centri sociali. Le proposte spaziano da iniziative di socialità e cura degli spazi verdi, passando per progetti di inclusione, iniziative di buon vicinato, il dialogo tra generazioni, la valorizzazione dei saperi, il volontariato e la costruzione di comunità sempre più vive.

“Con l’avvio del voto, San Lazzaro sperimenta un nuovo modello aperto ai cittadini che magari non sono riusciti a partecipare agli incontri, o a coloro che hanno poco tempo o che preferiscono attivarsi attraverso il digitale – dichiara l’Assessore alla Partecipazione Michele d’Alena –. La risposta dei cittadini durante gli incontri è stata molto positiva e dimostra quanto il tema delle relazioni e della coesione sociale sia molto sentito dalla nostra comunità. Ora offriamo a tutte e tutti l’opportunità non solo di scegliere progetti concreti, ma anche di contribuire attivamente alla loro realizzazione: è una sperimentazione che, assieme agli altri percorsi partecipativi, rafforza il senso di comunità e la collaborazione tra istituzioni e cittadini che è uno degli obiettivi primari di questo mandato. Invito tutti a partecipare, i progetti sono molto belli, personalmente sono molto indeciso su quali scegliere”.

 

Tutte le info su come e dove votare al seguente link: https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/novita/notizie/san-lazzaro-si-cura-di-se-votazione

















