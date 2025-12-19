Occupa abusivamente un appartamento e minaccia i residenti. Denunciato ad Albinea

Dai primi di ottobre avrebbe occupato abusivamente un monolocale, un “cambio di inquilino” non autorizzato, ignorando le richieste di allontanamento. L’indagine dei carabinieri della stazione di Albinea è partita dalla segnalazione del proprietario di uno stabile ubicato nel comune di Albinea. Secondo quanto ricostruito, una stanza era stata inizialmente concessa per un breve periodo ad un conoscente del custode dell’immobile. Tuttavia, poco dopo alla persona autorizzata sarebbe subentrato un 51enne albanese residente a Scandiano, senza alcun titolo o autorizzazione.

Quando il custode e altri residenti ne hanno sollecitata l’uscita, l’uomo avrebbe risposto con minacce, rifiutandosi di consegnare le chiavi e barricandosi all’interno. I militari hanno predisposto pertanto un servizio mirato. Giunti sul posto al fine di identificare l’occupante, accortosi della presenza dei militari cercava di ostacolare l’accesso lasciando la chiave inserita nella toppa interna della porta d’ingresso e, in quei pochi istanti, riusciva a dileguarsi scappando da una finestra del bagno, alla quale era stato preventivamente rimosso l’infisso per assicurarsi una via di fuga. Nonostante la fuga, la perquisizione dell’appartamento confermava che l’uomo vi dimorava. Sopra ad un tavolo venivano rinvenute modiche quantità di hashish, sequestrate in via amministrativa in quanto detenute per uso personale non terapeutico.

A seguito di successive indagini, l’uomo veniva identificato grazie ai riconoscimenti fotografici fatti dai testimoni. Alla luce dei fatti, acquisiti a carico del 51enne elementi di presunta responsabilità, l’uomo veniva denunciato alla procura reggiana per invasione di edifici, e segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. L’immobile, che presentava danni e condizioni di degrado, è stato restituito al proprietario. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.