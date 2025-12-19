Nasce a Scandiano il Comitato Territoriale “Sì Separa”

È stato ufficialmente costituito il Comitato Territoriale “Sì Separa” di Scandiano, che si affianca agli altri Comitati già attivi in Emilia-Romagna: Bologna, Modena e Parma.

Il Comitato nasce con l’obiettivo di promuovere informazione, approfondimento e confronto pubblico sul tema della separazione delle carriere nella magistratura, una riforma di rilievo costituzionale che incide sull’equilibrio tra i poteri dello Stato e sulle garanzie dei cittadini.

L’iniziativa si inserisce nel percorso nazionale sostenuto dalla Fondazione Luigi Einaudi, che da tempo lavora per favorire un dibattito serio e consapevole sui principi dello Stato di diritto, evitando semplificazioni, contrapposizioni ideologiche e letture strumentali del tema.

«La separazione delle carriere è un tema complesso e delicato, che merita di essere discusso nel merito. Il Comitato di Scandiano nasce per offrire occasioni di informazione e confronto pubblico, senza semplificazioni né contrapposizioni ideologiche», dichiara Davide Massarini, coordinatore responsabile del Comitato “Sì Separa” di Scandiano.

Il Comitato opererà sul territorio in modo autonomo, promuovendo nei prossimi mesi iniziative pubbliche di carattere informativo e di approfondimento, aperte alla cittadinanza e alle realtà associative interessate.

Le attività e le prossime iniziative saranno comunicate attraverso la pagina Facebook “Sì Separa – Scandiano”, che rappresenterà il principale canale informativo del Comitato a livello locale.