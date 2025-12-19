venerdì, 19 Dicembre 2025
Edoardo Leo lunedì al Teatro EuropAuditorium col suo spettacolo ‘Ti racconto una storia’

BolognaTeatro
Tempo di lettura Less than 1 min.
Edoardo Leo farà tappa al Teatro EuropAuditorium il 22 dicembre col suo spettacolo Ti racconto una storia.

Un reading-spettacolo che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista Edoardo Leo ha raccolto dall’inizio della sua carriera ad oggi. Venti anni di appunti, ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgente, che cambia forma e contenuto ogni volta in base allo spazio e all’occasione.

È uno spettacolo che fa sorridere e riflettere, che racconta spaccati di vita umana unendo parole e musica. Una riflessione su comicità e poesia per spiegare che, in fondo, non sono così lontane.

In scena, non solo racconti e monologhi di scrittori celebri (Benni, Calvino, Marquez, Eco), ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Edoardo Leo.

