Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 19 dicembre 2025

Cielo sin dal mattino coperto o molto nuvoloso, con un flusso proveniente da sud-ovest che determinerà nella prima parte della giornata precipitazioni sui settori centro-orientali, in esaurimento entro il pomeriggio, con quota neve sopra i 2000 m. In serata ancora coperto con formazione di foschie o nebbie lungo la fascia appenninica.
Temperature in sensibile aumento le minime comprese tra 7/9 gradi, senza variazioni di rilievo le massime intorno 10/11 gradi. Venti deboli da direzione variabile. Mare poco mosso.
(Arpae)