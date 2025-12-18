giovedì, 18 Dicembre 2025
8.1 C
Comune di Sassuolo
HomeMeteoPrevisioni meteo Emilia Romagna, venerdì 19 dicembre 2025





Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 19 dicembre 2025

Meteo
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Cielo sin dal mattino coperto o molto nuvoloso, con un flusso proveniente da sud-ovest che determinerà nella prima parte della giornata precipitazioni sui settori centro-orientali, in esaurimento entro il pomeriggio, con quota neve sopra i 2000 m. In serata ancora coperto con formazione di foschie o nebbie lungo la fascia appenninica.

Temperature in sensibile aumento le minime comprese tra 7/9 gradi, senza variazioni di rilievo le massime intorno 10/11 gradi. Venti deboli da direzione variabile. Mare poco mosso.

(Arpae)

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.