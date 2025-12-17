mercoledì, 17 Dicembre 2025
Una donazione alla Chirurgia oncologica dell’Arcispedale Santa Maria Nuova

Reggio EmiliaSanità
Tempo di lettura 1 min.
Si è conclusa con soddisfazione l’edizione 2025 del progetto “Amici di Paolo per la Chirurgia oncologica”, insieme ad AIBAT, Associazione Italiana Basedowiani e Tiroidei, in collaborazione con le “Amiche del CORE”.

I frutti della cena benefica tenutasi lo scorso 7 giugno a Castellarano, con la  partecipazione di oltre 300 persone e una raccolta fondi pari a 9.000 euro, sono stati impiegati in una donazione a favore dell’equipe diretta dal dott Massimiliano Fabozzi.

Con il ricavato di questa quinta edizione, sono stati acquistati strumenti per l’attività operatoria, in particolare: un caschetto dotato di fonte luminosa e lenti di ingrandimento marca Zeiss e accessori di supporto al divaricatore addominale di marca Sattler, già in dotazione.

Il materiale è stato consegnato ieri mattina al CORE alla presenza del Direttore generale Davide Fornaciari.

“Ringraziamo la Proloco di San Valentino e tutti i volontari che si sono messi al servizio della comunità, di Paolo e Rosa Fava, ideatori e organizzatori dell’appuntamento” è stato il commento del Presidente Aibat Annibale Versari e della coordinatrice delle Amiche del Core Rossana Borciani “Sono tanti i volontari della CRI, di Montecchi Viaggi di Castellarano, di AIBAT e delle Amiche del CORE, insieme ai cittadini, che hanno contribuito alla riuscita di una meravigliosa serata di solidarietà, convivialità e senso di appartenenza”.

“Desidero esprimere sincera gratitudine per questa generosa donazione a favore della nostra Azienda” ha commentato Davide Fornaciari “Solo insieme si possono raggiungere traguardi come questi, testimonianza concreta di stima e fiducia nei confronti dei professionisti che ne ricevono grande incoraggiamento e beneficio per garantire ai cittadini livelli di assistenza elevati”.

















Redazione 1

