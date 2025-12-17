mercoledì, 17 Dicembre 2025
Sabato al Teatro Troisi di Nonantola: “Totò e Vicé” con Enzo Vetrano e Stefano Randisi

NonantolaTeatro
Tempo di lettura Less than 1 min.
La stagione teatrale del Troisi a cura di ATER Fondazione in collaborazione con il comune di Nonantola, prosegue sabato 20 dicembre alle ore 21 con Totò e Vicé, spettacolo che ha per protagonisti i due teneri e surreali clochard creati dalla penna di Franco Scaldati e portati in scena da Enzo Vetrano e Stefano Randisi.

Acclamato dalla critica come “un’opera di vero teatro” e “un capolavoro”, Totò e Vicé racconta l’amicizia assoluta che unisce i due protagonisti: un legame profondo che li accompagna in un’esistenza sospesa tra terra e cielo, tra memoria e sogno, in un tempo sfuggente in cui il passato e il futuro sembrano confondersi. La loro è una realtà poetica, fatta di dialoghi che interrogano l’umanità, il destino, la fragilità e la meraviglia del vivere…

Teatro Troisi Viale Rimembranze 8, Nonantola (MO)

La biglietteria è aperta il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00; il giorno di spettacolo dalle ore 16.00 alle 19.00 e un’ora prima dell’inizio.

Si possono effettuare prenotazioni scrivendo all’indirizzo teatrotroisinonantola@ater.emr.it, telefonando al numero 059 896535 negli orari di apertura della biglietteria, oppure per messaggio al numero WhatsApp 333 2401798

Biglietti da 12 a 5 €

















Redazione 1

