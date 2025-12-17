Riqualificazione del tennis di Spezzano: il Comune avvia una gara pubblica

Il Comune di Fiorano Modenese ha disposto il ritiro degli atti e della procedura relativi all’avviso pubblico di manifestazione d’interesse per riqualificazione e gestione dell’impianto sportivo comunale del tennis presso il Centro Sportivo “Ciro Menotti” di Spezzano, che prevedeva l’applicazione dell’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 38/2021.

La decisione si è resa necessaria a seguito di un recentissimo parere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), arrivato quando era già stata bandita la procedura di manifestazione d’interesse e di relativo affidamento; parere che ha chiarito che la modalità dell’affidamento diretto è applicabile solo in presenza di una singola proposta progettuale.

Il Comune di Fiorano Modenese ha ricevuto più offerte in risposta all’avviso pubblico, pertanto, sulla base del nuovo parere ANAC, l’assegnazione della riqualificazione e gestione dell’impianto sportivo deve avvenire tramite una gara pubblica (procedura competitiva) per garantire la massima trasparenza e legalità. L’Amministrazione ha quindi ritenuto opportuno, per il prevalente interesse pubblico, ritirare la precedente procedura, per evitare contenziosi e assicurare il corretto svolgimento dell’iter di assegnazione.

La concessione per la gestione, la riqualificazione e la valorizzazione dell’impianto sportivo comunale del tennis di Spezzano avverrà dunque tramite una procedura competitiva, nel pieno rispetto delle normative vigenti e questo comporta uno slittamento dei tempi inizialmente previsti.

“Ribadiamo la volontà di riqualificare e ammodernare l’impianto del tennis, rendendolo un polo sportivo vitale e funzionale per la nostra comunità. La scelta di indire una procedura competitiva, pur comportando un rallentamento nell’affidamento, è una garanzia di correttezza amministrativa e ci consentirà di selezionare il progetto più solido e qualificato per la gestione e l’investimento sulla struttura, con un focus specifico sulla promozione dell’aggregazione e dell’inclusione giovanile e sociale.”, spiega l’assessore allo Sport Luca Busani.

In attesa della nuova aggiudicazione gli impianti resteranno aperti con le modalità oggi in essere, tramite una proroga dell’affidamento alla società che li gestisce ora.