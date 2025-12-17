mercoledì, 17 Dicembre 2025
La Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Reggio Emilia prima in Italia nell’accreditamento di qualità SIED-ANOTE Kiwa-Cermet

Prima in Italia e dopo un percorso rigoroso, al reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Reggio Emilia diretta dal dr Romano Sassatelli viene assegnato l’Accreditamento della Società Italiana di Endoscopia Digestiva – SIED e dell’Associazione Nazionale Operatori Tecnici di Endoscopia – ANOTE. Il riconoscimento è in partnership con Kiwa-Cermet, azienda leader nel settore delle certificazioni di qualità.

Oltre un centinaio i requisiti sotto la lente degli accreditatori, a loro volta medici gastroenterologi e infermieri di varie realtà nazionali, guidati per SIED dal dr Maurizio Capelli e dal dr Giancarlo Spinzi: appropriatezza, accuratezza, sicurezza, soddisfazione degli utenti e gestione complessiva della struttura.

L’ottimo lavoro svolto dall’equipe del reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, con il costante e prezioso supporto delle Direzioni generale e ospedaliera, ha portato SIED-ANOTE a riconoscere che “il percorso di miglioramento si è concluso positivamente ed è stato trasmesso dalla Commissione di Accreditamento il rilascio di un Certificato unico. Tale proficua esperienza rappresenta il primo caso di successo in Italia”.

Al momento, infatti, quella di Reggio Emilia è l’unica realtà italiana ad avere ricevuto la certificazione, con un modello in rete che accorpa le realtà di Reggio Emilia, Castelnovo ne’ Monti, Correggio, Guastalla, Montecchio e Scandiano. Sono oltre 35.000 all’anno le prestazioni erogate nell’ambito del territorio provinciale, comprendendo quelle diagnostiche di I livello, quelle di screening, quelle di elevata complessità.

“La tradizione di ricerca della qualità della nostra struttura” commenta Romano Sassatelli “ha trovato ulteriore conferma in questo ambito e prezioso risultato, giusto riconoscimento di un lavoro attento e rispettoso dei pazienti e dell’ottimale e appropriata utilizzazione delle migliori tecnologie per tutti”.

“Crediamo sia uno dei traguardi più importanti per il sistema sanitario locale e pubblico rendere disponibili per ogni cittadino che si rivolga alle nostre strutture un elevato livello tecnologico insieme a una approfondita competenza specialistica” commenta il Direttore generale Davide Fornaciari “Questi risultati si raggiungono con la passione e la costanza. Desidero ringraziare il dott Sassatelli e i professionisti della sua equipe per avere portato a Reggio Emilia questo prestigioso riconoscimento”.

















