Incendio di un furgone sulla A1 nel modenese. Non si segnalano feriti

Poco dopo le 11:30 i vigili del fuoco del distaccamento di Vignola sono intervenuti sulla A1, al km 159+400 corsia nord nel modenese, per l’incendio di un furgone. Le fiamme hanno coinvolto completamente il mezzo, propagandosi anche ai pannelli fonoassorbenti dell’autostrada. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza lo scenario dell’incidentale. Non si segnalano feriti.

Sul posto anche due pattuglie della polstrada di Modena Nord e personale della Società Autostrade che prontamente hanno ripristinato la circolazione onde evitare ulteriori disagi alla viabilità.