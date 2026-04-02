Rifiuti e festività pasquali: il vademecum di Iren

In concomitanza della festività del lunedì dell’Angelo, il 6 Aprile, le raccolte porta a porta seguiranno la seguente calendarizzazione:

Comune di Reggio Emilia (centro storico)

Nel centro storico di Reggio, la raccolta notturna dell’organico di sabato 4 Aprile è sospesa, mentre lunedì 6 Aprile l’esposizione potrà avvenire regolarmente sia per il rifiuto indifferenziato, sia per il rifiuto organico.

Comune di Reggio Emilia (zone urbane e foresi)

Raccolta rifiuto organico

Le raccolte del rifiuto organico previste per lunedì 6 Aprile sono confermate.

Raccolta rifiuto residuo indifferenziato

Le raccolte del rifiuto indifferenziato previste per lunedì 6 Aprile sono confermate.

Raccolta rifiuto vegetale (Giroverde)

Le raccolte del rifiuto vegetale previste per lunedì 6 Aprile sono confermate.

Raccolta plastica porta a porta

La raccolta plastica in zona Blu è confermata lunedì 6 Aprile, diversamente da quanto indicato da calendario.

Raccolta carta porta a porta

La raccolta carta in zona Verde è posticipata a martedì 7 Aprile come indicato da calendario.

Raccolta vetro e barattolame porta a porta

La raccolta vetro e barattolame in zona Gialla del 5 Aprile è posticipata a martedì 7 Aprile come indicato da calendario.

Comuni della Provincia (escluso il capoluogo)

Raccolta rifiuto organico

Le raccolte del rifiuto organico previste per lunedì 6 Aprile sono confermate.

Raccolta rifiuto residuo indifferenziato

Le raccolte del rifiuto indifferenziato previste per lunedì 6 Aprile sono confermate.

Raccolta rifiuto vegetale (Giroverde)

Le raccolte del rifiuto vegetale previste per lunedì 6 Aprile sono confermate.

Informiamo inoltre che tutti i centri di raccolta presenti i Provincia rimarranno chiusi nella giornata di lunedì 6 Aprile.

Verrà sospesa anche la distribuzione dei materiali di consumo per le raccolte presso il Punto Ambiente Mobile di Reggio Emilia.

Il 6 Aprile il Call Center Ambientale 800 212607 resterà chiuso, così come gli Store Iren di via Adua, vicolo Trivelli, via De Gasperi e Piazza Duca d’Aosta e i Punti Ambiente dislocati sul territorio provinciale.

È comunque possibile effettuare la prenotazione per il ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti a domicilio attraverso l’App Iren Ambiente o accedendo al portale www.servizi.irenambiente.it.

Ove presenti, restano attive 24 ore su 24, 7 giorni su 7, le Ecostation e le Mini Ecostation alle quali è sempre possibile conferire.