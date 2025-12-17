Albinea: anziana scippata, telecamere e Gratta&Vinci tradiscono i presunti autori

Stava rientrando a casa dopo la spesa quando è stata aggredita e derubata della borsa. L’analisi dei varchi OCR ha consentito di risalire all’auto su cui era salito il malvivente, mentre le telecamere delle attività e degli ATM, dove il ladro subito dopo il furto ha effettuato spese e prelievi per diverse migliaia di euro, hanno consentito di identificarlo. Ma non solo: nei guai è finito altro uomo, incastrato grazie alla riscossione di un “Gratta & Vinci” acquistato con le carte rubate.

Con le accuse di furto con strappo e indebito utilizzo di carte di credito, i Carabinieri della stazione di Albinea hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un 24enne residente a Reggio Emilia. Con l’accusa di ricettazione, relativamente alla riscossione del “Gratta e Vinci” acquistato con la carta di credito rubata, è stato invece denunciato alla medesima Procura un 40enne di Reggio Emilia.

I fatti risalgono al 31 ottobre 2025, quando una donna reggiana di 85 anni si è presentata ai militari, denunciando di essere stata vittima di un furto avvenuto nei pressi della propria abitazione. Mentre la vittima stava scendendo dall’auto, un giovane le aveva aperto la portiera lato passeggero, impossessandosi della borsa contenente documenti, cellulare, chiavi di casa, ben 800 euro in contanti e diverse carte di pagamento (due di debito e una PostePay). Subito dopo il colpo, il malfattore si allontanava a forte velocità a bordo di un’auto di colore bianco. Le immediate verifiche da parte dell’anziana sui movimenti bancari, rivelavano che i malviventi avevano subito utilizzato le carte rubate con estrema disinvoltura: venivano infatti registrati prelievi per 2.000 euro e numerosi acquisti fraudolenti in bar, distributori di carburante e negozi di calzature tra Reggio Emilia e Cavriago. Nei giorni successivi, la denuncia veniva integrata con l’emersione di ulteriori movimenti fraudolenti per circa 1.500 euro effettuati con la carta BancoPosta, tra prelievi e acquisti in un negozio.

Acquisita la denuncia e la totalità degli illeciti, i Carabinieri di Albinea avviavano un’articolata indagine, basata sull’acquisizione incrociata dei transiti veicolari registrati dai varchi OCR del Comune, e sull’analisi dei filmati di videosorveglianza delle attività commerciali e degli ATM coinvolti nei prelievi. Tali riscontri permettevano di acquisire i primi elementi di presunta responsabilità a carico di un 24enne reggiano per i reati di furto con strappo e indebito utilizzo di carte di credito. Un’ulteriore e decisiva svolta investigativa si otteneva grazie al dettaglio di un acquisto effettuato con una delle carte sottratte: un intero pacco di Gratta e Vinci della serie “MAXIMILIARDARIO”. Interessando la società Lotterie Nazionali, i militari riuscivano a risalire non solo ai tagliandi vincenti contenuti nel blocchetto, ma anche alla circostanza che uno di essi aveva fruttato una vincita superiore ai 500 euro. Poiché tale importo, per le norme antiriciclaggio, necessita di essere incassato tramite versamento su conto corrente, i successivi accertamenti permettevano di identificare il soggetto che aveva messo all’incasso il tagliando acquistato con la carta rubata: un 40enne reggiano, deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di Ricettazione.

Gli accertamenti relativi ai relativi procedimenti, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.