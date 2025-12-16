SP 15 “Bordona”, avviati i lavori di ripristino definitivo della strada nel territorio dei Comuni di Casalfiumanese e Castel del Rio

Sono partiti nei giorni scorsi i lavori per il ripristino definitivo della sede stradale e delle scarpate di monte e di valle della SP 15 “Bordona”, nel territorio dei Comuni di Casalfiumanese e Castel del Rio. La strada era stata danneggiata dall’alluvione del 2023; nei mesi successivi si era riusciti a garantirne la percorribilità grazie a interventi parziali. Ora si interverrà per il ripristino definitivo, in particolare su quattro punti, grazie a un investimento di 3,4 milioni di euro dell’ordinanza n°48 (ex 35) del Commissario straordinario all’Alluvione.

I lavori sono stati affidati al raggruppamento tra le imprese Frantoio Fondovalle Srl, Rete Costruttori Bologna, Cooperativa Trasporti Imola Scrl, Zini Elio Stl, SIAS Spa, Pesaresi Giuseppe Spa, con mandataria Frantoio Fondovalle Srl, aggiudicataria dei lavori in Accordo Quadro.

L’intervento prevede lavori su più punti critici della SP 15 “Bordona”, fortemente colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 che hanno interessato la strada provinciale con frane in diversi punti del tracciato e interrompendola completamente (perdita di tratti della corsia Sud, verso Castel del Rio). I tratti stradali interessati dalle frane presentano tutti le stesse condizioni di dissesto e disservizio.

Il progetto di ripristino della sede stradale nei diversi punti interessati dalle frane prevede una serie di interventi di tipo estensivo, cioè opere di regimazione idraulica, di protezione delle scarpate e di consolidamento del terreno. Previsti anche interventi di tipo intensivo, con opere quali muri di sostegno e palificate.

Gli interventi lungo la SP 15 sono rispettivamente:

Dal km 0+000 al km 0+300 Al km 1+800 Al km 2+700 Al km 3+100

Il progetto per il ripristino definitivo del tratto compreso tra il km 0+000 e il km 0+300 prevede l’allargamento a monte della strada e il consolidamento della scarpata di valle con inserimento di un sistema di chiodature con barre di acciaio autoperforanti, iniettate con malta di cemento. Al km 3+100 l’intervento previsto ha le stesse caratteristiche a meno dell’intervento a valle.

Per il tratto di circa 60 metri al km 2+700, l’intervento per il ripristino prevede la ricostruzione totale della strada, grazie alla costruzione di una sottoscarpa con gabbionata.

Relativamente al tratto stradale al km 1+800 l’intervento consiste nella realizzazione di una copertura della parete a monte della strada, denudata dalla colata della coltre superficiale. La copertura è costituita da un geocomposito e da una rete metallica con funi di acciaio ancorate alla parete con chiodatura metallica.