Consiglio comunale giovedì 18 dicembre a Fiorano Modenese

La presidente del Consiglio comunale di Fiorano Modenese, Morena Silingardi, ha convocato l’ultima seduta, per l’anno 2025, per giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 19.15, presso Casa Corsini, per la trattazione del seguente ordine del giorno:
- Approvazione aliquote IMU 2026.
- Art. 172 D.lgs 267/2000 – Verifica della quantità e qualità di aree fabbricabili da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi n. 167 del 18/04/1962, n. 865 del 22/10/1971 e n. 457 del 05/08/1978.
- Approvazione nota di aggiornamento documento unico di programmazione 2026-2028.
- Approvazione bilancio di previsione 2026-2028 e budget società Fiorano gestioni patrimoniali.
- Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2024 e relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 175/2016. Approvazione.
- Ordine del giorno presentato dal consigliere Manfredini del gruppo consiliare “Manfredini Sindaco Ascoltare e Risolvere” portante ad oggetto: “Modifica alla viabilità”.
La diretta streaming del Consiglio sarà tramessa sul canale you tube del Comune.