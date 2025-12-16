Avviati a Castel Maggiore i lavori per la programmazione culturale 2026

L’Amministrazione comunale, dopo aver incontrato la Consulta culturale, insieme agli uffici sta lavorando alle proposte per il 2026, con la grande novità di offrire spazio a chi nella cittadinanza ha in mente delle proposte o delle iniziative per le quali vorrebbe la collaborazione del comune.

La Vicesindaca, con delega alla cultura, Maria Vittoria Cassanelli spiega: “Solitamente per il programma culturale veniva chiesto alla Consulta culturale di presentare dei progetti. Anche quest’anno si è confermata questa iniziativa, ma vogliamo allargare la possibilità anche a tutti quanti coloro che non fanno parte della consulta culturale, di chiedere la collaborazione all’amministrazione comunale per la realizzazione di un’iniziativa di tipo culturale.

Desideriamo che ciascun cittadino, ciascuna cittadina, possa riconoscersi nel programma culturale che stiamo costruendo ed è proprio per questo che diamo la possibilità a chiunque di fare una domanda di collaborazione per poter arricchire ancora di più la nostra proposta”.

Possono arrivare proposte dai più piccoli, dai più grandi, da coloro che magari non parteciperebbero alla vita di una consulta culturale, ma che hanno in mente un’iniziativa che vogliono fare, mettendosi in campo in prima persona”.

La possibilità di compilare il modulo si trova sul sito web del Comune, le proposte devono arrivare entro il 27 di dicembre.

Cassanelli specifica che “non sono previsti contributi economici, ma c’è la possibilità di essere inseriti nel programma culturale, con accesso a tutti i canali di comunicazione del Comune, l’utilizzo dei i loghi del comune e della cultura di Castel Maggiore, ed eventualmente potranno essere valutate agevolazioni per l’utilizzo degli spazi pubblici.

Continuiamo dunque a lavorare su una proposta culturale che possa mettere insieme tutte le varie parti della nostra città, l’amministrazione, le consulte e anche tutta la cittadinanza e l’associazionismo che ha voglia di partecipare: ci rivediamo nel 2026 con la presentazione del programma culturale della Città di Castel Maggiore”.

Nella foto: Maria Vittoria Cassanelli, Vicesindaca di Castel Maggiore con deleghe a Promozione culturale. Politiche per la scuola e l’educazione. Infanzia e Adolescenza. Pari opportunità. Sostegno alle famiglie.