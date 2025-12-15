Alcune chiusure previste questa notte sulla Tangenziale di Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 22:00 di lunedì 15 alle 5:00 di martedì 16 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 3 Ramo Verde, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Benedetto Croce, viale Alcide de Gasperi, rotonda Fabio Taglioni, SP568 Persicetana ed entrare sul Ramo Verde allo svincolo di San Giovanni in Persiceto;

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 via del Triumvirato e lo svincolo 3 Ramo Verde, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 via del Triumvirato, percorrere la viabilità ordinaria: via del Triumvirato, via Marco Emilio Lepido, via Caduti di Amola e rientrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale.

Di conseguenza, sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo SS9 via Emilia, verso Bologna Borgo Panigale.

Lo svincolo SP568 San Giovanni in Persiceto, non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene dalla Tangenziale e sarà chiuso in entrata verso Bologna Borgo Panigale. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale o lo svincolo di entrata SS9 via Emilia, con provenienza Modena.

Inoltre, sarà chiuso lo svincolo SS9 via Emilia, in entrata per chi proviene da Bologna Centro ed è diretto verso la stazione di Bologna Borgo Panigale. In alternativa si consiglia lo svincolo SS9 via Emilia per chi proviene da Modena.

Lo svincolo SS9 via Emilia non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene dalla Tangenziale ed è diretto verso Modena. In alternativa, uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale della Tangenziale.

Si precisa che la stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto, resterà raggiungibile dallo svincolo SS9 via Emilia, da Modena.