Scandiano: denunciato il presunto responsabile dell’incendio della casetta

I Carabinieri della Tenenza di Scandiano, hanno concluso con successo un’attività d’indagine volta a identificare il presunto responsabile dell’incendio che, nei giorni scorsi, ha distrutto la Casetta di Babbo Natale allestita in Piazza Duca D’Aosta. Le fiamme, molto alte, hanno lambito le finestre degli appartamenti limitrofi, creando un concreto rischio per l’incolumità pubblica.

A seguito di un’attenta analisi delle immagini di videosorveglianza, che avrebbero ripreso un giovane allontanarsi di corsa poco prima dell’innesco, i Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità del presunto autore del gesto. L’esito delle indagini condotte dai militari della Tenenza locale ha portato alla luce un elemento di particolare gravità e preoccupazione: l’uomo denunciato sarebbe lo stesso individuo già noto alle cronache locali per un episodio analogo avvenuto nell’agosto del 2024. In quel frangente, i Carabinieri di Scandiano lo avevano già deferito per aver appiccato il fuoco a un cassonetto dei rifiuti nel parcheggio situato dietro il supermercato “Coop” al Centro Commerciale “Futura” di via A. De Gasperi. Le fiamme, divampate con violenza, avevano causato il danneggiamento di due auto in uso all’associazione Auser, una delle quali era andata completamente distrutta.

Anche nel caso dell’incendio della Casetta di Babbo Natale, le telecamere sono state cruciali per indirizzare e chiudere rapidamente il cerchio investigativo. L’uomo, 48 anni, residente in un comune del comprensorio ceramico, a cui i Carabinieri di Scandiano hanno contestato formalmente il reato, non ha saputo fornire alcuna motivazione a sostegno dei suoi gesti. La sua incapacità di spiegare le presunte azioni compiute, lascia intendere la gratuità e l’assenza di un movente specifico, un aspetto che accentua la sensazione di allarme nella comunità.

Sul luogo degli eventi, in entrambi i casi, sono intervenuti prontamente i Carabinieri per gli accertamenti e i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza le aree colpite. Anche nel caso in esame i militari della tenenza di Scandiano acquisivano a carico del 48enne elementi circa la sua presunta responsabilità in ordine al reato di danneggiamento seguito da incendio, denunciando alla Procura della Repubblica.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.