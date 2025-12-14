Prosegue l’attività di contrasto all’illegalità da parte della Polizia di Stato reggiana

Continua senza sosta l’attività della Polizia di Stato di Reggio Emilia volta a tutelare e salvaguardare l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica e, di conseguenza, l’intera cittadinanza reggiana, con maggiore riguardo alle zone cittadine che presentano un più alto tasso di degrado e marginalità.

Negli ultimi giorni il Questore della Provincia di Reggio Emilia, per il tramite dell’ufficio preposto, ovvero la Divisione Anticrimine della Questura reggiana, ha adottato ben 10 provvedimenti amministrativi relativi alle misure di prevenzione di stretta competenza del Questore.

Nello specifico, sono stati adottati 5 provvedimenti di “Avviso Orale” nei confronti di un 46enne tunisino denunciato di recente per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere nei pressi della stazione “Storica”; una 27enne italiana denunciata qualche tempo fa per i reati di resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale commessi all’interno della stazione “Storica” di Reggio Emilia; una 21enne marocchina denunciata per una rapina consumata in via Emilia Ospizio; un 25enne nigeriano denunciato di recente per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi della stazione “Storica”; un 19enne tunisino denunciato per i reati di violazione di domicilio e danneggiamento consumati in via Cecati.

Inoltre, sempre nei giorni scorsi, il Questore di Reggio Emilia ha adottato un provvedimento di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (cosiddetto “Dacur” o “Daspo Urbano”) nei confronti di un 25enne nigeriano, già colpito contestualmente anche dal provvedimento dell’Avviso Orale, sempre in quanto denunciato per detenzione ai fini di spaccio nei pressi della stazione “Storica”.