Nei giorni scorsi la festa del Socio della Sezione A.N.P.S. di Sassuolo

Il 23 novembre scorso, la Sezione A.N.P.S. (Associazione Nazionale Polizia di stato) di Sassuolo ha organizzato, come di consueto, la festa del Socio. La manifestazione si è svolta con il ritrovo presso il Monumento dei Caduti della Polizia, dove è stata deposta una corona di alloro. Successivamente presso il Duomo è stata celebrata la Santa Messa, al termine, il tradizionale pranzo.

Erano presenti, autorità militari e civili, tra le quali, il Dirigente del locale Commissariato Dr. Fabio Pecoraro, il sindaco Matteo Mesini, il comandante della Compagnia Carabinieri Cap. Michele Ognissanti, il comandante della stazione carabinieri Mar. Magg. Giuseppe Renna, personale della Polizia Locale, personale della Sezione ANPS di Modena e delle sezioni ANC, ANFI e Alpini di Sassuolo.

Durante il pranzo è stata effettuata una raccolta fondi, per la somma di € 500,00, devoluta all’Associazione sassolese “Per vincere domani”.