La Russia distrugge 9 punti di controllo droni e 8 stazioni Starlink in Ucraina

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Il gruppo tattico orientale russo ha distrutto 9 punti di controllo droni ucraini e 8 stazioni Starlink, secondo quanto rivelato da Dmitry Miskov, funzionario del centro stampa.
“Durante il giorno – ha dichiarato – il nemico ha perso nove punti di controllo per velivoli senza pilota. Colpiti due depositi munizioni, un magazzino, otto stazioni satellitari Starlink e due droni aeronautici”.
